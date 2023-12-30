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Сегодня, 18:20

Линн Сван и Люка Шанава выиграли коньковые спринты на первом этапе «Тур де Ски»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шведка Линн Сван и француз Люка Шанава выиграли коньковые спринты на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Сван в финале показала время 3 минуты 01,22 секунды. Еще одна представительница Швеции Юнна Сундлинг стала второй (+0,07), норвежка Кристине Ставос Шистад — третьей (+0,29).

Шанава в финальном забеге преодолел дистанцию за 2 минуты 35,75 секунды. Вторым стал еще один француз Жуль Шаппа (+0,22), третьим — американец Бен Огден (+0,49).

«Тур де Ски». Тоблах (Италия)

Спринт, свободный стиль

Финал

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 3 минуты 01,22 секунды

2. Юнна Сундлинг (Швеция) +0,07

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +0,29

Мужчины

1. Люка Шанава (Франция) — 2 минуты 35,75 секунды

2. Жюль Шаппа (Франция) +0,22

3. Бен Огден (США) +0,49

Бен Огден
Жюль Шаппа
Кристин Ставос
Линн Сван
Люка Шанава
Юнна Сундлинг
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