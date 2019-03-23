Клебо выиграл масс-старт в Канаде, несмотря на падение, Большунову сломали палку

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Канаде. Результат 22-летнего спортсмена составил 36 минут 10,9 секунды. Клебо упал по ходу гонки.

Второе место занял представитель Канады Алекс Харви, третье - еще один норвежец Дидрик Тонсет. Россиянин Александр Большунов стал седьмым - ему сломали палку за 1,5 километра до финиша. Андрей Ларьков занял 11-е место, Андрей Мельниченко - 33-е, Денис Спицов - 34-е.

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Масс-старт, 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 36.10,9

2. Алекс Харви (Канада) - отставание 0,8

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 1,3

4. Франческо Де Фабиани (Италия) - 1,6

5. Шур Рете (Норвегия) - 2,5

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 17,0

7. Александр Большунов (Россия) - 17,4...

11. Андрей Ларьков (Россия) - 18,8...

33. Андрей Мельниченко (Россия) - 1.46,9

34. Денис Спицов (Россия) - 2.02,7

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