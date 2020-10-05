Финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2022 году может принять Тюмень или Ханты-Мансийск
13:10
Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске, информирует ТАСС.
Международная федерация лыжного спорта включила российский этап в проект календаря на сезон-2021/22.
Финальный этап должен пройти в России с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине.
В предстоящем сезоне, старт которому будет дан в конце ноября, Россия этапы Кубка мира принимать не будет.
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