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Финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2022 году может принять Тюмень или Ханты-Мансийск

13:10

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске, информирует ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта включила российский этап в проект календаря на сезон-2021/22.

Финальный этап должен пройти в России с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине.

В предстоящем сезоне, старт которому будет дан в конце ноября, Россия этапы Кубка мира принимать не будет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9628003

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