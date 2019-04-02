Елена Вяльбе: "Решение о запрете соцсетей для лыжников пока не принято"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение о запрете социальных сетей для российских лыжников во время крупных турниров пока не принято. Она призналась, что считает отвлекающими данные технологии.

- Решение еще не принято. Это обсуждается, - приводит слова Вяльбе РИА Новости. - Конечно, я понимаю, что не все спортсмены ведут соцсети сами. Но могу сказать, что вижу иногда за полчаса до старта, как спортсмены сидят в соцсетях и, считаю, что это, конечно же, их отвлекает.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в австрийском Зефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзы.

Все о лыжных гонках - здесь