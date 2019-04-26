Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что вопрос о запрете на использование социальных сетей членами сборной России в период проведения соревнований не обсуждался на заседании президиума организации. Ранее в интервью "Известиям" она высказала подобную идею.

- Этот вопрос не обсуждался, мы и раньше его не обсуждали, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Я очень часто захожу в Инстаграм, специально проверяю, когда человек последний раз был в WhatsApp, это касается без исключения всех спортсменов. Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определенные размышления.

Ничего страшного, если спортсмены на две недели забудут о своих страницах в Инстаграме и Фейсбуке и прочей белиберде и отдадутся тому, на чем они должны заострять внимание. Не нужно думать, что я монстр, который требует все закрыть.

​На чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде сборная России завоевала 8 медалей: 5 серебряных и 3 бронзовых.

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