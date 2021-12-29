Непряева выиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место (+30.5) в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Первой в гонке стала финка Кертту Нисканен (27:04.0), а серебро завоевала шведка Эбба Андерссон (+18.2).

В топ-10 также попали россиянки Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (8-е место).

Лыжные гонки

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

Тур де Ски

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

Финал

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 18,2 отставание

3. Наталья Непряева (Россия) — 30,5

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 34,0

5. Фрида Карлссон (Швеция) — 44,6

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 45,8

7. Юлия Ступак (Россия) — 48,1

8. Татьяна Сорина (Россия) — 48,3

9. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 55,0

10. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 55,7

...23. Лилия Васильева (Россия) — 1:24,4

...28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1:32,7

...36. Екатерина Смирнова (Россия) — 1:47,9

...46. Христина Мацокина (Россия) — 2:03,7

...62. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2:37,7