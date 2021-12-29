Непряева выиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место (+30.5) в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Первой в гонке стала финка Кертту Нисканен (27:04.0), а серебро завоевала шведка Эбба Андерссон (+18.2).
В топ-10 также попали россиянки Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (8-е место).
Лыжные гонки
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
Тур де Ски
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
Финал
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 18,2 отставание
3. Наталья Непряева (Россия) — 30,5
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 34,0
5. Фрида Карлссон (Швеция) — 44,6
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 45,8
7. Юлия Ступак (Россия) — 48,1
8. Татьяна Сорина (Россия) — 48,3
9. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 55,0
10. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 55,7
...23. Лилия Васильева (Россия) — 1:24,4
...28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1:32,7
...36. Екатерина Смирнова (Россия) — 1:47,9
...46. Христина Мацокина (Россия) — 2:03,7
...62. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2:37,7
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