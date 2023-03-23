Турышев рассказал о тактике Носковой и Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России

Тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев высказался о втором месте биатлонистки Екатерины Носковой и лыжницы Алены Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России.

«Главная надежда была на Алену, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определенный отрыв. У нее это получилось: она сделала все возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место. А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники. Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России. Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить ее в эту эстафету», — приводит RT слова Турышева.

Победителем командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам стала первая сборная Тюменской области, которую представляли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Бронзу завоевали Юлия Ступак и Ольга Царева из первой команды Республики Коми.