Совсем потеряли страх. Норвежские лыжницы судятся за право прыгнуть с самого опасного трамплина мира

Скандинавам не нравится гендерная дискриминация в зимних видах спорта .

Норвежский профсоюз спортсменов совместно с юристами спорит с FIS о праве женщин на участие в чемпионатах мира по полетам на лыжах с трамплина и этапах Кубка мира на сверхдальних трамплинах. Организация считает дискриминацией по отношению к женщинам отказ участвовать в соревнованиях в словенской Планице, где располагается один из самых больших трамплинов мира.

FIS нарушает европейские законы?

Теперь к делу привлечены юристы. В FIS было направлено письмо с обоснованием протеста.

«Настоятельно рекомендуется принять во внимание тот факт, что это дискриминация по признаку пола, представителям которого разрешено заниматься своим видом спорта», — описывает идею письма Эрленд Ханствейт, лидер профсоюза спортсменов.

Инициаторы письма ссылаются на правила Европейского союза и Европейского экономического сообщества (Норвегия — не член первого, но член второго). Но, честно говоря, после просмотра пунктов складывается ощущение, что никакой конкретной юридической базы для протестов нет. Приводятся директивы о свободном перемещении рабочей силы, запрет на дискриминацию и даже знаменитое дело футболиста Боссмана. Европейский суд, мол, постановил, что ограничения на свободное передвижение спортсменов запрещены, если только они не могут быть оправданы особыми обстоятельствами, цитирует NRK один из аргументов подписантов после знакомства с документом.

Аргументация противников простая. Даже слишком.

Письмо поступило в FIS за несколько дней до утверждения календаря нового сезона. Руководители направления «прыжки с трамплина» должны решить, включать ли женские соревнования в Планице в календарь. Пока аргументация FIS такова — прыжки на таком трамплине опасны для женщин. Тема будет обсуждаться в среду, 13 апреля, на заседании комитета. Но норвежская федерация считает такую аргументацию неудовлетворительной.

Интересно, что в прошлом году уже состоялось голосование по той же теме, и оказалось, что не все разделяют рвение летать у викингов и викингесс — 9 из 16 голосующих представителей федераций проголосовали против. Сейчас, как сообщает норвежское агенство NTB, есть признаки изменения ситуации. За включение в программу особенно борются норвежцы, и они говорят, что австрийцев и немцев удалось переубедить.

Первый номер норвежской сборной Шилье Опсет считает, что аргументы FIS устарели. Норвежки сами прыгали с трамплина Викерсунн, который по высоте не отличается от Планицы.

— У нас есть девушки, которые прыгали здесь [в Викерсунне] 15 лет назад, и все прошло хорошо. То, что мы стоим здесь сегодня и все еще должны работать, чтобы добиться права прыгать с него, действительно непостижимо. Надеюсь, в минувшем сезоне был последний календарь, когда нам не давали прыгать с больших трамплинов.

Лидер профсоюза NISO добавляет, что продление запрета для женщин будет «еще одним решением, принимаемым на неправильной основе — что мужчины лучше приспособлены для прыжков с трамплина».

В Планице калечились даже мужчины

Норвежцы не первый год бьются за права женщин-прыгуний: за них уже вступались мужчины, апеллируя к праву прыгать с любых трамплинов, Wall Street Journal писал про норвежскую «унисекс-сборную, которую боится весь мир». Прыжки заботят норвежцев явно больше, чем мужчины — представители художественной гимнастики, но, например, в лыжном двоеборье у сторонников гендерного равенства тоже большие успехи. Уже два года, как проходит Кубок мира по этому виду спорта среди женщин, и, очевидно, стоит ждать прироста количества медалей в этой дисциплине. Которая, кстати, в России не развита от слова «совсем». Если для нас еще важны медальные зачеты Олимпиады, надо реагировать на такие процессы.

Прыжки с трамплина сами прошли уникальный путь. Еще в 2010 году женщин вообще не было на Олимпиадах, а в Пекине они соревновались и в своем виде программы, и в смешанных командах, и сборная России сенсационно завоевала серебро (благодаря нарушениям в экипировке у большинства соперников, но тем не менее). Теперь женщины борются за участие в отдельном, но очень престижном виде программы.

Трамплин в Планице — самый большой в мире, рекорд дальности прыжка составляет 251,5 метра. Для сравнения: на Олимпиаде в Пекине рекорд дальности прыжка составил 142 метра. В Планице не раз случались страшные падения с тяжелыми последствиями для спортсменов. Впрочем, это абсолютно сумасшедшие люди — Томас Моргенштерн после нескольких падений за карьеру перешел в... вертолетный спорт.

В 1999 году в больницу попал россиянин Валерий Кобелев после такого страшного падения.

— Я ничего не помню. Вырубился напрочь, — рассказывал Кобелев о том злосчастном прыжке. — Сейчас, пытаясь проанализировать происшедшее, я прихожу к выводу, что, наверное, и спасло-то меня именно то обстоятельство, что уже во время полета я, возможно, потерял сознание. Как пьяница. Недаром говорят, что именно полная отключка спасает их в самых невероятных ситуациях. В данном же случае, вполне возможно, мой мозг отключился из-за сумасшедшей скорости.

Но через девять месяцев российский прыгун вновь стартовал на Кубке мира. В итоге Кобелев съездил на Олимпиаду-2002 и даже один раз добрался до пятого места на Кубке мира.

Прошло 20 лет, но ничего не меняется: в Планице все так же опасно летать. Вот еще один неудачный прыжок, норвежца Танде в 2021 году.

Если в подобную ситуацию попадет женщина, не придется ли писать письмо с противоположным содержанием? Все-таки биологией доказано, что мужчины и женщины разные, и крепкость костей скелета у них тоже отличается. При всем уважении к гендерному равенству, которое тоже имеет право на жизнь.