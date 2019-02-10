Стох одержал победу на этапе Кубка мира в Лахти, Назаров - 41-й

Поляк Камил Стох завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в финском Лахти. 31-летний спортсмен одержал 33-ю победу на этапах Кубка мира.

Второе место занял японец Рею Кобаяси, третье - норвежец Роберт Йоханссон. Россиянин Михаил Назаров стал 41-м, Михаил Максимочкин - 42-м.

Прыжки с трамплина

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

LH

1. Камил Стох (Польша) - 280,9 (132,5 + 129,0)

2. Рею Кобаяси (Япония) - 263,7 (124,0 + 129,5)

3. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 260,1 (127,5 + 124,0)

4. Штефан Крафт (Австрия) - 257,1 (128,0 + 120,0)

5. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) - 255,7 (118,5 + 128,0)

6. Карл Гайгер (Германия) - 255,2 (118,5 + 129,0)...

41. Михаил Назаров (Россия) - 87,5 (105,0)

42. Михаил Максимочкин (Россия) - 87,1 (104,5)

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