Гайгер выиграл этап Кубка мира в Лахти
Немец Карл Гайгер победил на этапе Кубка мира в финском Лахти. Вторым стал Штефан Крафт из Австрии, третьим — еще один австриец Михаэль Хайбек.
Лучший из россиян Евгений Климов занял 30-е место.
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Карл Гайгер (Германия) — 266,4 (122,5 + 130,0)
2. Штефан Крафт (Австрия) — 260,5 (119,5 + 126,0)
3. Михаэль Хайбек (Австрия) — 259,1 (118,0 + 125,0)
4. Константин Шмид (Германия) — 254,5 (121,5 + 126,0)
5. Штефан Лайе (Германия) — 254,3 (116,5 + 125,0)
6. Петр Жила (Польша) — 251,6 (116,0 + 127,5)...
30. Евгений Климов (Россия) — 202,7 (120,0 + 104,5)
31. Роман Трофимов (Россия) — 102, (110,5)...
48. Михаил Назаров (Россия) — 86,5 (103,5)...
54. Денис Корнилов (Россия) — 78,1 (99,5)