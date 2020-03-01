Гайгер выиграл этап Кубка мира в Лахти

Немец Карл Гайгер победил на этапе Кубка мира в финском Лахти. Вторым стал Штефан Крафт из Австрии, третьим — еще один австриец Михаэль Хайбек.

Лучший из россиян Евгений Климов занял 30-е место.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Карл Гайгер (Германия) — 266,4 (122,5 + 130,0)

2. Штефан Крафт (Австрия) — 260,5 (119,5 + 126,0)

3. Михаэль Хайбек (Австрия) — 259,1 (118,0 + 125,0)

4. Константин Шмид (Германия) — 254,5 (121,5 + 126,0)

5. Штефан Лайе (Германия) — 254,3 (116,5 + 125,0)

6. Петр Жила (Польша) — 251,6 (116,0 + 127,5)...

30. Евгений Климов (Россия) — 202,7 (120,0 + 104,5)

31. Роман Трофимов (Россия) — 102, (110,5)...

48. Михаил Назаров (Россия) — 86,5 (103,5)...

54. Денис Корнилов (Россия) — 78,1 (99,5)