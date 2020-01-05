Корейский скелетонист Юн Сун Бин стал победителем этапа Кубка мира в Винтерберге. Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, который показал седьмое время.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Юн Сун Бин (Корея) — 1.52,95 (56,36 + 56,59)

2. Александр Гасснер (Германия) — 1.53,00 (56,62 + 56,38)

3. Аксель Юнгк (Германия) — 1.53,03 (56,63 + 56,40)

4. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.53,15 (56,60 + 56,55)

5. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.53,27 (56,65 + 56,62)

6. Ким Джи Су (Корея) — 1.53,49 (56,55 + 56,94)

7. Александр Третьяков (Россия) — 1.53,50 (56,84 + 56,66)

12. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.54,13 (57,27 + 57,01)

19. Никита Трегубов (Россия) — 1.55,01 (57,46 + 57,50)