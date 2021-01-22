Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира в Кенигзее. Победу одержал немец Александр Гасснер, вторым стал Юн Сун Бин из Кореи.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Гасснер (Германия) — 1.39,88 (49,91 + 49,97)

2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.39,92 (49,90 + 50,02)

3. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,01 (50,09 + 49,92)...

7. Никита Трегубов (Россия) — 1.40,34 (50,10 + 50,24)...

18. Даниил Романов (Россия) — 1.41,97 (51,50 + 50,47)