Сестры Аверины выступят на гимнастическом гала-концерте в Испании

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины планируют выступить на гала-концерте Viravolta Jael в Испании.

«В нашем гала-концерте примут участие россиянки Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева и Александра Солдатова. Также перед зрителями выступят испанские спортсменки Каролина Родригес, Полина Березина и Наталья Гарсия. Что касается олимпийской чемпионки Линой Ашрам, то мы не рассчитываем на ее присутствие», — приводит ТАСС слова представителя оргкомитета мероприятия.

Гала-концерт Viravolta Jael будет благотворительным, все вырученные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями, проживающим в испанской провинции Галисия.