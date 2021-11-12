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Сестры Аверины: «Планируем участие в «Ледниковом периоде»

Сестры Аверины планируют принять участие в «Ледниковом периоде»
23:06
Арина Аверина (слева) и Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арина Аверина (слева) и Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в разговоре с «СЭ» рассказали о своем возможном участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали. Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там», — сказали Аверины корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

Ранее Алексей Ягудин назвал «прикольным» возможное участие Дины и Арины Авериных в «Ледниковом периоде».

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