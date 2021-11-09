Линой Ашрам в четвертый раз стала спортсменкой года в Израиле
13:51
Израильская гимнастка Линой Ашрам в четвертый раз подряд была признана спортсменкой года в Израиле, информирует пресс-служба национального олимпийского комитета страны в Facebook.
Спортсменом года стал Атрем Долгопят, который на Олимпиаде в Токио выиграл золото в спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Для сборной Израиля это было первое олимпийское золото в истории.
Напомним, что 22-летняя Ашрам на Олимпиаде в Токио стала первой со скандалом. Она выиграла в многоборье, допустив серьезную ошибку. Россиянка Дина Аверина, несмотря чистое исполнение программы и протесты, осталась на втором месте. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Российские гимнастки остались без золотых медалей Олимпиады впервые с 1996 года.
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