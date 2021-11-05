Международная федерация гимнастики выступила с заявлением по поводу Кузьминой

Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с заявлением по поводу снятия кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике.

«Дисциплинарная комиссия Gymnastics Ethics Foundation (GEF) 5 ноября приняла решение отменить временную меру в отношении восстановления кандидатуры Натальи Кузьминой (Россия), первоначально предписанную GEF 29 октября», — сообщили «СЭ» в пресс-службе FIG.

Имя Кузьминой фигурирует в скандале, связанном с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 российские «художницы» остались без золотых медалей впервые с 1996 года, а в личном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту. Сразу несколько стран в ходе соревнований подавали протесты на оценки. Позднее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров на Олимпиаде в Токио.