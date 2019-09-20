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Арина Аверина: «Решающую программу делала в удовольствие»

21:21
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Россиянка Арина Аверина, ставшая серебряным призером ЧМ-2019 в личном многоборье, сказала, что волновалась перед финалом, поблагодарила главу национальной федерации Ирину Винер, и объяснила, почему расплакалась после завершения выступлений.

Дина Аверина.Хет-трик Авериной и две путевки в Токио. Дина повторила рекорд

— С обручем я на этом турнире вообще не выступала, это был мой первый выход, — напомнила Аверина. — Немного переживала, потому что на чемпионате Европы, здесь же в Баку, у меня этот вид вообще не задался. Волновалась, но рада, что справилась. Большое спасибо Ирине Александровне Винер, которая меня правильно настроила. Она говорила, сколько я проигрываю, что нужно получить, как сделать. Все проанализировала, вышла, и делала программу в удовольствие — для себя, для зрителей, для судей.

— Ожидали, что получите больше 24 баллов за булавы?

— Я даже не знала оценку, сразу посмотрела на общую.

— Ваше лучшее и худшее выступления на этом турнире?

— Худшее — финал с булавами (Аверина выиграла квалификацию, но стала только четвертой, — Прим. «СЭ»). А лучший — сегодняшний мяч. Меня даже Ирина Александровна похвалила, потому что удалось сделать все элементы, все риски.

— Почему заплакали после выступления?

— От того, что закончился этот марафон, и можно выдохнуть.

— Теперь какие планы?

— Немного передохнем, и с новыми силами за работу.

— А лечить ногу?

— Уже начала (смеется).

— Будете как-то отмечать окончание чемпионата?

— Для начала пойдем на допинг-контроль. А потом ляжем спать. (Антон Бабошин)

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