Арина Аверина: «Решающую программу делала в удовольствие»

Россиянка Арина Аверина, ставшая серебряным призером ЧМ-2019 в личном многоборье, сказала, что волновалась перед финалом, поблагодарила главу национальной федерации Ирину Винер, и объяснила, почему расплакалась после завершения выступлений.

— С обручем я на этом турнире вообще не выступала, это был мой первый выход, — напомнила Аверина. — Немного переживала, потому что на чемпионате Европы, здесь же в Баку, у меня этот вид вообще не задался. Волновалась, но рада, что справилась. Большое спасибо Ирине Александровне Винер, которая меня правильно настроила. Она говорила, сколько я проигрываю, что нужно получить, как сделать. Все проанализировала, вышла, и делала программу в удовольствие — для себя, для зрителей, для судей.



— Ожидали, что получите больше 24 баллов за булавы?



— Я даже не знала оценку, сразу посмотрела на общую.



— Ваше лучшее и худшее выступления на этом турнире?



— Худшее — финал с булавами (Аверина выиграла квалификацию, но стала только четвертой, — Прим. «СЭ»). А лучший — сегодняшний мяч. Меня даже Ирина Александровна похвалила, потому что удалось сделать все элементы, все риски.



— Почему заплакали после выступления?



— От того, что закончился этот марафон, и можно выдохнуть.



— Теперь какие планы?



— Немного передохнем, и с новыми силами за работу.



— А лечить ногу?



— Уже начала (смеется).



— Будете как-то отмечать окончание чемпионата?



— Для начала пойдем на допинг-контроль. А потом ляжем спать. (Антон Бабошин)