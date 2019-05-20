В Нижнем Новгороде прошел прошел этап Всемирного городского тура по лазер-рану

18 мая в Нижнем Новгороде, на Нижне-Волжской набережной прошел этап Всемирного городского тура UIPM по лазер-рану. В этом году участие в мероприятии приняли 506 человек.

На церемонии открытия присутствовали депутат Госдумы, олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Александр Югов, директор департамента физической культуры и спорта Администрации города Нижний Новгород Юрий Звездин.

Среди участников были профессиональные спортсмены-пятиборцы, кадеты, бойцы Росгвардии, курсанты Академии МВД, спортсмены-ветераны из разных видов спорта, учащиеся образовательных и спортивных школ города Нижнего Новгорода. Каждый участник получил медаль за участие, силиконовый браслет и футболку.