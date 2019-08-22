МПК получил данные ВАДА об итогах проверки данных Московской лаборатории

МПК получил данные ВАДА для открытия допинговых дел в отношении российских паралимпийцев.

— Да, мы получили информацию от ВАДА, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает, — цитирует ТАСС Парсонса. — Мы находимся только на ранней стадии этого процесса.

Отмечается, что эти дела не помешают российской сборной выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио.