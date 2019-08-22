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МПК получил данные ВАДА об итогах проверки данных Московской лаборатории

09:14
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МПК получил данные ВАДА для открытия допинговых дел в отношении российских паралимпийцев.

— Да, мы получили информацию от ВАДА, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает, — цитирует ТАСС Парсонса. — Мы находимся только на ранней стадии этого процесса.

Отмечается, что эти дела не помешают российской сборной выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6786542

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