Госдума РФ наградит смартфонами российских паралимпийцев

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» сообщил, что российские паралимпийцы получат подарочные смартфоны после возвращения с Игр-2026.

«Мы вопрос с паралимпийцами тоже закроем. Соберем всех спортсменов вместе. Ребята не останутся без техники», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее стало известно, что российским спортсменам не вручили смартфоны Samsung, которые обычно входят в комплект для участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Россию представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

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