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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

6 марта, 14:58

В МПК заявили, что паралимпийцы из России не получили смартфоны из-за санкционных законов

Сергей Ярошенко

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс объяснил, почему российские паралимпийцы не получили смартфоны Samsung перед Играми-2026 в Италии.

«В целях соблюдения действующих санкционных законов распространение устройств среди спортсменов из определенных стран запрещено. Однако МПК будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и к услугам для спортсменов», — цитирует Спенса ТАСС.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026 и на прошлых Играх 2024 года в Париже.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Россию представляют шесть спортсменов, которые выступают под флагом страны.

Никита Филиппов и&nbsp;Петр Гуменник.«Нас обделили». Российским спортсменам отказались дарить смартфоны на Олимпиаде в Италии

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Источник: ТАСС
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