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FONBET и ПОДА подписали меморандум о благотворительности

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Торжественное подписание меморандума состоялось на полях форума «Россия — спортивная держава». В подписании приняли участие генеральный директор FONBET Сергей Анохин и президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин.

В соответствии с меморандумом FONBET окажет содействие развитию игровых видов спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В частности, букмекер в рамках своей благотворительной программы ДоброFON поддержит проведение первых кругов чемпионатов России по игровым видам спорта, таким как волейбол сидя, баскетбол и регби на колясках.

«Подписание меморандума — знаковое событие для федерации, которое позволит вывести развитие игровых дисциплин на новый качественный уровень. Огромное спасибо нашим партнерам из ДоброFON, которые уже не первый раз помогают нашим федерациям. Две недели назад на чемпионате России по теннису на колясках ДоброFON приобрел две современные спортивные коляски для братьев Сидоровых — наших самых перспективных юниоров в данной дисциплине», — заявил президент ПОДА Андрей Строкин.

«Будучи социально ответственной компанией, мы в рамках проекта ДоброFON поддерживаем федерацию адаптивного спорта и федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Безусловно, игровые виды спорта, проходящие под эгидой федерации, очень интересны, и мы рады поддерживать тех, кто ими занимается. Наша цель — помочь спортсменам в их социальной адаптации и в достижении высоких спортивных результатов», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

В 2020 году FONBET вывел благотворительность в самостоятельное направление «Ставка на добро». За четыре года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта. В общей сложности на добрые дела было перечислено более 550 млн рублей.

Ранее в сентябре ДоброFON выступил спонсором чемпионата и первенства России по теннису на колясках.

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