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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 10:35

Паралимпийский комитет и FONBET подписали соглашение о сотрудничестве

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Церемония состоялась в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Подписи под документом поставили президент ПКР Павел Рожков и генеральный директор компании FONBET Сергей Анохин.

Соглашение направлено на вовлечение участников военных действий в паралимпийское движение, содействие в их реабилитации и социальной адаптации средствами физической культуры и спорта.

Важным шагом в рамках сотрудничества станет проведение шести соревнований в 2025 году среди ветеранов СВО «Герои нашего времени» по следж-хоккею, футболу ампутантов и волейболу сидя.

«Огромное спасибо FONBET. Мы с вами уже давно тесно сотрудничаем. Вы одними из первых поддержали наших паралимпийцев, когда их необоснованно отстранили от Паралимпийских игр в Пекине. Провели матч звезд с участием великих хоккеистов Овечкина, Касатонова, Жамнова, Прохорова, Якушева и наших следж-хоккеистов, выделили 54 миллиона для отстраненной команды. В первых числах мая 2024 года на матчах FONBET Кубка России по футболу вы объявили сбор средств для ветеранов СВО в рамках акции ДоброFON «Важен каждый». Благодаря этому они приняли участие в тренировочном мероприятии в составе национальной сборной, также будут организованы соревнования по футболу ампутантов в Сочи. Соглашение нам позволит более системно совместно заниматься работой по вовлечению участников СВО, получивших ранения и инвалидность, в паралимпийское движение», — отметил Павел Рожков.

«Мы рады сотрудничеству с ПКР. Ранее мы неоднократно подчеркивали, что хотим принимать активное участие в реабилитации ветеранов и участников СВО через спорт. Совместно с ПКР мы уже проводили ряд совместных акций, но теперь наша работа станет более цельной. Благодарим наших партнеров и надеемся, что совместными усилиями мы поможем нашим доблестным ветеранам пройти реабилитацию и вернуться к активному образу жизни через адаптивный спорт», — прокомментировал подписание соглашения Сергей Анохин.

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