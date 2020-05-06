В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции,» — говорится в сообщении.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.