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В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом

22:12
Коронавирус в России. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Коронавирус в России. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Москве за прошедшие сутки скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции,» — говорится в сообщении.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.

Дополнительная информация:

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