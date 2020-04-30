В Чехии с 11 мая разрешат проводить мероприятия до 100 человек

В Чехии готовятся к частичному смягчению карантина на фоне пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Планируется, что с 11 мая можно будет проводить культурные мероприятия численностью не более 100 человек. Это включает в себя киносеансы, спектакли и религиозные обряды, а также спортивные состязания.

В Чехии ввели режим ЧС 16 марта и планировали держать его до 17 мая.

На протяжении последних 8 дней в Чехии число новых случаев заражения не превышало 100 человек, а количество актвных случаев снижалось.

В понедельник в стране открылсь магазины площадью не более 2500 кв.м, с 11 мая планируется открытие моллов и супермаркетов, парикмахерских и музеев.

С 25 мая в Чехии планируют открытие ресторанов, пабов и отелей.