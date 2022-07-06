Тарасова поделилась мнением о нынешней ситуации в российском спорте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о текущей ситуации в российском спорте.

«Думаю, хуже, чем есть сейчас, уже не будет. В нашей стране не прекратят развивать спорт. А создать мир без нас не получится», — приводит слова Тарасовой RT.

Ранее США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского и белорусского спорта. В документе предлагается отстранить представителей России и Белоруссии от руководящих позиций в международных федерациях и приостановить телетрансляции соревнований.