Свищев прокомментировал допуск российских шашистов к чемпионату мира

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу допуска российских шашистов к чемпионату мира.

«Допуск российских спортсменов к чемпионату мира по шашкам — показатель беспристрастности и политической независимости. Думаю, что со временем такие ситуации будут происходить все чаще. Без россиян мировой спорт неполноценен, так что пора международным федерациям уже задуматься о принятии самостоятельных и правильных решений.

Но даже допуск на мировое первенство не должен лишать нас бдительности, на самом турнире нужно быть крайне внимательными и пресекать любые попытки провокаций. Еще в памяти не остыла ситуация с нашей шашисткой Тамарой Тансыккужиной. Так что, нужно быть бдительными», — цитирует Свищева пресс-служба.

Сообщалось, что сборную России допустили к участию в командном чемпионате мира по шашкам-64, который пройдет в Болгарии. Турнир пройдет пройдет с 25 августа по 1 сентября.