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Мишустин заявил, что России важно создать независимую систему спортивных соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России важно создать независимую систему соревнований, чтобы сохранить активность попавших под санкции спортсменов.

«Ограничения направлены на то, чтобы исключить Россию из международных организаций, отнять право на проведение чемпионатов и — самое несправедливое — лишить наших ребят возможности побороться за лидерство на крупных турнирах. В таких условиях президент поручил сохранить соревновательную активность наших спортсменов, предусмотреть новые форматы состязаний. По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и национальных соревнований», — приводит слова Мишустина ТАСС.

По его словам, российские спортсмены столкнулись с сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада одними из первых.

В феврале Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/15138395
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