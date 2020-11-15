Скоростной почтовый голубь продан на аукционе за рекордные 1,6 миллиона евро

В Бельгии установлен рекорд по продаже почтового голубя, сообщает Reuters. Голубка по кличке Новая Ким была продана на аукционе за 1,6 миллиона евро. Предыдущее достижение принадлежало также голубю из Бельги Армандо, которого в марте 2019 года продали за 1,252 миллиона.

— Эти цены невероятны, потому что это самка. Армандо был самцом, а самцы обычно стоят дороже, потому что могут произвести больше потомства, — сказал Николас Гисельбрехт, гендиректор организации PIPA, занимающейся разведением голубей.

В последние годы цены на почтовых голубей резко выросли из-за интереса Китая к их гонкам. Особенно ценятся птицы из Бельгии, традиционного центра этого вида спорта.

— У нас есть маленькая страна с 20 тысячами голубеводов, которые соревнуются друг с другом на очень высоком уровне. Это как Лига чемпионов, — пояснил Гисельбрехт.