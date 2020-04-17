Роспотребнадзор назвал 5 шагов, которые приблизят окончание карантина

Роспотребнадзор призвал оставаться дома и общаться с родственниками в онлайн-режиме.

Ведомство на своем официальном сайте назвало пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий и призвало оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства, общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации.

Также Роспотребнадзор рекомендует в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути, соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 28 015 случаев заражения коронавирусом, 2320 человек выздоровело, 239 человек умерло.