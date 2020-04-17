Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Роспотребнадзор назвал 5 шагов, которые приблизят окончание карантина

11:17
Москва во время карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Москва во время карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Роспотребнадзор призвал оставаться дома и общаться с родственниками в онлайн-режиме.

Ведомство на своем официальном сайте назвало пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий и призвало оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства, общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации.

Также Роспотребнадзор рекомендует в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути, соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 28 015 случаев заражения коронавирусом, 2320 человек выздоровело, 239 человек умерло.

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14248

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир