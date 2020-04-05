Коронавирус в России: статистика Роспотребнадзора на 4 апреля

Роспотребнадзор опубликовал информацию об организованом комплексе противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года в связи с распространением коронавируса.

Сообщается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

— В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено 5 067 614 человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

— Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека.

— Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 414 обсерваторов на 28 376 мест, из них развернуто 196 обсерваторов на 16 830 мест, где размещено 2 642 человек.

— Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

— За период мониторинга выявлено 9 800 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 179 заболевших — респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 126 — грипп А, 104 — грипп В, 37 — парагрипп, 3 — стафилококк, 1 — микоплазма, 2 — гемофильная инфекция, 1-сальмонеллез, в 59 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 50 заболевших микстинфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тысяч лабораторных исследований на наличие нового вируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по данному заболеванию.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.

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