Коронавирус в России: главное на утро 5 апреля

По данным Роспотребнадзора на 10.11 по московскому времени, в России на данный момент 4731 случай заражения коронавирусом, 43 человека умерли, выздоровело — 333.

— Больше всего заболевших насчитывается в Москве (3 357 человек), Московской области (260) и Санкт-Петербурге (171).

— По данным Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, зафиксировано 14 случаев заражения инфекцией среди детей в Москве.

— В Москве скончались два пациента с положительными тестами на коронавирус, их возраст — 58 и 70 лет.

— Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, власти взяли перерыв по этому вопросу до 6 апреля, чтобы обозначить, куда и в каком количестве прилетят люди. Также, по словам Голиковой, из всех случаев заболевания коронавирусом в России, выявленных до 3 апреля, 808 — привезенные, 2854 — заболевшие по контакту, 487 случаев — под вопросом.

— В Камчатском крае зарегистрированы первые два случая коронавируса. По сообщениям местных властей, заразившиеся не выезжали за границу.

— Каждый второй регион России поддержал ограничительные меры из-за коронавируса.

— В сети возник широкий резонанс в связи с задержанием москвича Иисуса Воробьева, который был задержан полицейскими в парке на Партиарших прудах, когда выгуливал собаку, нарушая правила самоизоляции.

— Ивановская областная больница закрылась на карантин после получения положительных анализов на коронавирус, взятых у 11 пациентов и сотрудников.

— Суд арестовал жителя Оренбурга на 7 суток из-за повторного нарушения режима самоизоляции.