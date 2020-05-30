Коронавирус в мире 30 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 30 мая в мире зарегистрированы 6 033 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 366 890 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 661 145 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 793 530 человек. Далее идут Бразилия (468 338), Россия (387 623), Испания (285 644) и Великобритания (271 222). После этой пятерки — Италия (232 248), Франция (186 835), Германия (183 019), Индия (173 763), Турция (162 120), Перу (148 285), Иран (146 668).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (104 542), Велиобритании (38 161), Италии (33 229), Франции (28 714) и Бразилии (27 944). Далее идут Испания (27 121), Бельгия (9 430), Мексика (9 415), Германия (8 594), Иран (7 677), Канада (6 979), Голландия (5 931), Индия (4 980) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (519 569), далее идут Испания (196 958), Бразилия (193 181), Германия (164 100), Россия (159 257), Италия (152 844), Турция (125 963), Иран (114 931), Индия (82 627) и Китай (78 291).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исходов, выздоровело 159 257 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.