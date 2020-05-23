Коронавирус в мире 23 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 23 мая в мире зарегистрированы 5 306 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 340 040 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 160 039 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 645 094 человека. Далее идут Бразилия (332 382), Россия (356 448), Испания (281 904) и Великобритания (254 195). После этой пятерки — Италия (228 658), Франция (182 219), Германия (179 713), Турция (154 500), Иран (131 652), Индия (125 149), Перу (111 698) и Китай (82 971).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (97 647), Велиобритании (36 393), Италии (32 616), Испании (28 628) и Франции (28 289). Далее идут Бразилия (21 116), Бельгия (9 212), Германия (8 352), Иран (7 300), Мексика (6 989), Канада (6 250), Голландия (5 788) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (403 201), далее идут Испания (196 958), Германия (159 000), Италия (136 720), Бразилия (135 430), Турция (116 111), Иран (102 276), Россия (99 825), Китай (78 258) и Франция (64 209).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.