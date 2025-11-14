МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА «Новости» в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры. Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», — приводит слова пресс-службы МОК издание.

В 2024 году корреспонденты РИА «Новости» также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.