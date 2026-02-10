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Сборная Италии завоевала бронзу в миксте на Олимпиаде-2026

Руслан Минаев

Сборная Италии победила Великобританию в матче за бронзу в турнире по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года. Игра завершилась со счетом 5:3.

Для Италии это вторая медаль в миксте на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине сборная заняла первое место.

За золото Милана-2026 сыграют США и Швеция. Матч состоится 10 февраля. Начало — в 20.05 мск.

Керлинг

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Микст

Матч за 3-е место

Великобритания — Италия — 3:5

«Stadio Olimpico del Ghiaccio»

Олимпиада 2026 в&nbsp;Милане, 10&nbsp;февраля.Прокат Гуменника и заезды Олесик, Коростелев и Непряева не прошли квалификацию спринта, Посашков и Крылова выбыли: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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