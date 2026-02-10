Сборная Италии завоевала бронзу в миксте на Олимпиаде-2026

Сборная Италии победила Великобританию в матче за бронзу в турнире по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года. Игра завершилась со счетом 5:3.

Для Италии это вторая медаль в миксте на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине сборная заняла первое место.

За золото Милана-2026 сыграют США и Швеция. Матч состоится 10 февраля. Начало — в 20.05 мск.

Керлинг

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Микст

Матч за 3-е место

Великобритания — Италия — 3:5

«Stadio Olimpico del Ghiaccio»