Сборная Италии завоевала бронзу в миксте на Олимпиаде-2026
Сборная Италии победила Великобританию в матче за бронзу в турнире по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх 2026 года. Игра завершилась со счетом 5:3.
Для Италии это вторая медаль в миксте на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине сборная заняла первое место.
За золото Милана-2026 сыграют США и Швеция. Матч состоится 10 февраля. Начало — в 20.05 мск.
Керлинг
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Микст
Матч за 3-е место
Великобритания — Италия — 3:5
«Stadio Olimpico del Ghiaccio»
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