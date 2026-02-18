Олимпиада 2026, 18 февраля: расписание соревнований среды

Восемь видов спорта будут представлены на Олимпиаде 18 февраля

Соревнования в восьми видах спорта пройдут на Олимпиаде в среду, 18 февраля. Будут разыграны восемь комплектов медалей.

Расписание соревнований зимних Олимпийских игр-2026 18 февраля (среда)

Биатлон

16.45. Женщины, эстафета

Горные лыжи

12.00. Женщины, слалом, 1-я попытка

15.30. Женщины, слалом, 2-я попытка

Керлинг

Женщины

11.05. Китай — Дания, США — Великобритания, Швеция — Южная Корея

21.05. Великобритания — Япония, Швейцария — Дания, Канада — Италия, Китай — Швеция

Мужчины

16.05. Италия — Канада, Китай — Чехия, Норвегия — Швейцария, США — Великобритания

Лыжные гонки

13.45. Женщины, командный спринт

14.15. Мужчины, командный спринт

Сноуборд

15.28. Мужчины, слоупстайл

Фристайл

13.30. Женщины, акробатика

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала

14.10. Словакия — Германия

18.40. Канада — Чехия

20.10. Финляндия — Швейцария

23.10. США — Швеция

Шорт-трек

22.15. Мужчины, 500 м

22.50. Женщины, командная гонка

Время начала — московское

