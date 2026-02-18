Олимпиада 2026
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада

ОИ Милан Кортина 2026

18 февраля, 01:45

Олимпиада 2026, 18 февраля: расписание соревнований среды

Восемь видов спорта будут представлены на Олимпиаде 18 февраля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Соревнования в восьми видах спорта пройдут на Олимпиаде в среду, 18 февраля. Будут разыграны восемь комплектов медалей.

Расписание соревнований зимних Олимпийских игр-2026 18 февраля (среда)

Биатлон

16.45. Женщины, эстафета

Горные лыжи

12.00. Женщины, слалом, 1-я попытка

15.30. Женщины, слалом, 2-я попытка

Керлинг

Женщины

11.05. Китай — Дания, США — Великобритания, Швеция — Южная Корея

21.05. Великобритания — Япония, Швейцария — Дания, Канада — Италия, Китай — Швеция

Мужчины

16.05. Италия — Канада, Китай — Чехия, Норвегия — Швейцария, США — Великобритания

Лыжные гонки

13.45. Женщины, командный спринт

14.15. Мужчины, командный спринт

Сноуборд

15.28. Мужчины, слоупстайл

Фристайл

13.30. Женщины, акробатика

Хоккей

Мужчины. 1/4 финала

14.10. Словакия — Германия

18.40. Канада — Чехия

20.10. Финляндия — Швейцария

23.10. США — Швеция

Шорт-трек

22.15. Мужчины, 500 м

22.50. Женщины, командная гонка

Время начала — московское

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовые трансляции всех дней Игр.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Депутат Фетисов раскритиковал олимпийскую чемпионку Исинбаеву за отъезд из России
Путин вылетел из Астаны после госвизита в Казахстан
Мы загнали юристов ИИХФ в угол? Или нас продолжат жарить на сковородке? Что означает отмена бана России в хоккее
«Северсталь» дала своему лидеру очень большой контракт. Его готовят к обмену в СКА
Батраков и Дзюба — командные лидеры в четырех номинациях: лучшие в каждой команде РПЛ
Рынок не верит в долгий крепкий рубль. Что это значит для инвестора
Популярное видео
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпиада-2026 в Милане: медали и результаты соревнований 17 февраля

Результаты дня россиян на Олимпийских играх 2026 в Милане — итоги 17 февраля

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости