Олимпиада 2026, 18 февраля: расписание соревнований среды
Соревнования в восьми видах спорта пройдут на Олимпиаде в среду, 18 февраля. Будут разыграны восемь комплектов медалей.
Расписание соревнований зимних Олимпийских игр-2026 18 февраля (среда)
Биатлон
16.45. Женщины, эстафета
Горные лыжи
12.00. Женщины, слалом, 1-я попытка
15.30. Женщины, слалом, 2-я попытка
Керлинг
Женщины
11.05. Китай — Дания, США — Великобритания, Швеция — Южная Корея
21.05. Великобритания — Япония, Швейцария — Дания, Канада — Италия, Китай — Швеция
Мужчины
16.05. Италия — Канада, Китай — Чехия, Норвегия — Швейцария, США — Великобритания
Лыжные гонки
13.45. Женщины, командный спринт
14.15. Мужчины, командный спринт
Сноуборд
15.28. Мужчины, слоупстайл
Фристайл
13.30. Женщины, акробатика
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
14.10. Словакия — Германия
18.40. Канада — Чехия
20.10. Финляндия — Швейцария
23.10. США — Швеция
Шорт-трек
22.15. Мужчины, 500 м
22.50. Женщины, командная гонка
Время начала — московское
«СЭ» ведет текстовые трансляции всех дней Игр.