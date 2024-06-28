Коротышкин: «Сомов — молодец, что отобрался и поедет на Олимпиаду»

Призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин прокомментировал получение российским пловцом Евгением Сомовым нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх-2024.

«Как можно не одобрять участие спортсменов в главных соревнованиях, к которым все готовятся? Олимпиада — это крупнейший турнир, на него мечтают попасть все спортсмены. Да, он тренировался в Штатах, но до этого долго был в сборной России. Жаль, что наши спортсмены, которые долгие годы тренировались в сборной России, не поедут на Игры.

Сейчас, так понимаю, Сомов лишен своих переживаний по поводу напряженной атмосферы вокруг восприятия российского спорта. Он молодец, что отобрался и поедет на Игры. Все равно спортсменов, которые едут в нейтральном статусе, воспринимают как российских пловцов», — цитирует Metaratings.ru Коротышкина.