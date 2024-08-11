Во время церемонии закрытия Олимпиады наградили медалисток женского марафона

Медалистки женского марафона Олимпиады-2024 получили свои награды на церемонии закрытия Игр в Париже.

Золотую медаль завоевала голландка Сифан Хассан, серебро у Тигст Ассефы из Эфиопии, бронзовая медаль — у кенийки Хелен Обири. Спортсменки получили медали из рук президента МОК Томаса Баха и главы World Athletics Себастьяна Коу.

Впервые женский марафон заканчивал программу легкой атлетики.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемлнии закрытия Олимпиады в Париже.