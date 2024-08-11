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Париж-2024

Сегодня, 21:15

Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже: началась прямая трансляция

На арене «Стад де Франс» началась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

На арене «Стад де Франс» началась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Шоу продлится около трех часов. Следить за событием можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Программа закрытия Олимпиады-2024: вынос флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028. По традиции организаторы приглашают мировых звезд для участия в церемонии. В Париже-2024 выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers. Также примет участие голливудский актер Том Круз, который исполнит опасный трюк в стиле «Миссия невыполнима».

Олимпиада
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