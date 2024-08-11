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Париж-2024

11 августа, 23:36

Россия заняла бы 15-е место в медальном зачете Олимпиады-2024 с учетом наград экс-россиян

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Reuters

Сборная России с учетом медалей россиян, выступавших за другие страны, смогла бы занять 15-е место в медальном зачете Олимпиады-2024.

Российские спортсмены выиграли шесть золотых, две серебряные и девять бронзовых наград:

Золото

1. Зелим Коцоев, Азербайджан, дзюдо

2. Дарья Варфоломеев, Германия, художественная гимнастика

3. Магомед Рамазанов, Болгария, борьба

4. Разамбек Жамалов, Узбекистан, борьба

5. Ахмед Тажудинов, Бахрейн, борьба

6. Екатерина Антропова, Италия, волейбол

Серебро

1. Анастасия Кирпичникова, Франция, плавание

2. Гашим Магомедов, Азербайджан, дзюдо

3. Мирра Андреева/Диана Шнайдер, Россия, теннис

4. Константин Харьков, Хорватия, водное поло

Бронза

1. Адиль Османов, Молдавия, дзюдо

2. Сомон Махмадбеков, Таджикистан, дзюдо

3. Федор Целиди, Греция, дзюдо

4. Турпал-Али Бисултанов, Дания, борьба

5. Даурен Куруглиев, Греция, борьба

6. Чермен Валиев, Албания, борьба

7. Ислам Дудаев, Албания, борьба

8. Алиса Ожогина, Испания, синхронное плавание

В общей сложности Россия набрала бы 18 медалей и заняла бы 15-е место в медальном зачете Олимпиады, расположившись между сборными Венгрии и Испании.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

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