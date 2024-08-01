Байлз выиграла золото в личном многоборье на Олимпиаде в Париже

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже.

По сумме выступлений на четырех снарядах 27-летняя американка набрала 59,566 балла. Для Байлз это вторая медаль на Играх 2024 года — 30 июля она вместе со сборной США выиграла женское командное многоборье. Всего на ее счету за карьеру 6 золотых олимпийских медалей. Также Байлз является 23-кратной чемпионкой мира, в том числе 6-кратной в абсолютном первенстве.

Второй в личном многоборье в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,700 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,132).