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Париж-2024

Сегодня, 21:39

Байлз выиграла многоборье на Олимпиаде во второй раз и установила уникальное достижение

Руслан Минаев
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Симона Байлз.
Фото Reuters

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже.

Она стала третьей гимнасткой, выигравшей два олимпийских золота в многоборье после Веры Чаславской и Ларисы Латыниной. Также американка стала первой, кто сделал это не подряд, а в разное время.

Второй в личном многоборье на Олимпиаде в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,700 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,132).

Олимпиада
Симона Байлз
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