Байлз выиграла многоборье на Олимпиаде во второй раз и установила уникальное достижение

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже.

Она стала третьей гимнасткой, выигравшей два олимпийских золота в многоборье после Веры Чаславской и Ларисы Латыниной. Также американка стала первой, кто сделал это не подряд, а в разное время.

Второй в личном многоборье на Олимпиаде в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,700 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,132).