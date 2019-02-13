Щербакова лидирует с большим отрывом после короткой программы на ЕЮОФ-2019

Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет). Ее результат - 72,57 очка, занимающая второе место Лукреция Беккари отстает на 13,66 балла. Для сравнения - разрыв между второй и девятой строчкой составляет 12,66 балла.

Напомним, что Щербакова - чемпионка России-2019.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Фигурное катание

Девушки

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) - 72,57

2. Лукреция Беккари (Италия) - 58,91

3. Анастасия Архипова (Украина) -58,58

4. Алина Урушадзе (Грузия) - 55,99

5. Ева-Лотта Киибус (Эстония) - 54,21

6. Анаис Корадуччи (Швейцария) - 52,50