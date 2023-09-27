Международный форум спортсменов в Лозанне пройдет без представителей России

Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Лада Задонская сообщила, что на Международном форуме спортсменов не будет представителей от России. МОК отказал в регистрации Задонской, которая была единственным представителем от России, подавшим заявку на участие в мероприятии.

«В МОК это объяснили принципами, изложенными в мартовских рекомендациях исполкома организации, — приводит ТАСС слова Задонской. — Поскольку это произошло достаточно поздно, у нас уже не было возможности отправить в Лозанну еще кого-то из нашей комиссии. Поэтому на форуме в Лозанне представителя от России не будет».

Международный форум спортсменов пройдет в Лозанне 1-2 октября.