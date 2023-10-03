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Сегодня, 09:03

Кувейтские шейхи подали иски к Международному олимпийскому комитету в CAS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Кувейтские шейхи Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах и Ахмад аль-Фахад аль-Сабах подали иски к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Подтверждаем, что CAS зарегистрировал два иска. Иск шейха Талала Фахада аль-Ахмада аль-Сабаха к МОК и иск шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха к МОК», — приводит заявление суда ТАСС.

Шейх Талал Фахад аль-Ахмад аль-Сабах был избран президентом Олимпийского совета Азии (ОСА) в июле на генеральной ассамблее организации в Бангкоке. Позднее МОК объявил об отказе признать выборы главы OCA. По мнению этической комиссии МОК, на выборы мог влиять брат Талала Ахмад аль Фахад аль Сабах, до 2021 года возглавлявший OCA. В настоящий момент исполняющим обязанности президента организации является индус Рандхир Сингх. По решению этической комиссии также было объявленно о приостановке членства Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха.

В 2021 году швейцарский суд признал Ахмада аль-Фахада аль Сабаха виновным по делу о подлоге и предоставлении фиктивных документов с целью дискредитации и устранения политических соперников и приговорил его к 30 месяцам тюрьмы, 15 из которых — условно.

Источник: https://tass.ru/sport/18896283
МОК
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