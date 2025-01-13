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Париж-2024

Сегодня, 15:45

La Lettre: спортсмены массово возвращают медали оргкомтитету Игр в Париже

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бронзовые призеры в спортивной ходьбе Игр-2024, австралийцы Райдиан Коули и Джемайма Монтэг.
Фото Global Look Press

Победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады 2024 в Париже вернули уже более 100 медалей оргкомитету Игр из-за плохого качества наград.

Как сообщает французское издание La Lettre, руководство Парижского монетного двора, который изготовил медали, уже уволил 3 ведущих специалистов: промышленного директора, директора по производству и главу отдела качества, охраны труда, безопасности и окружающей среды. Утверждается, что быстрая порча наград связана с некачественным лаком для покрытия металлов.

Ранее на бракованные медали жаловались американский скейтбордист Найджа Хьюстон и французский пловец Максим Груссе, которые завоевали «бронзу» в своих видах спорта на Играх в Париже. Покрытие их медалей стало трескаться и отслаиваться уже менее чем через 2 недели после окончания соревнований.

Бронзовая медаль Игр в Париже французского пловца Йоанна Ндойе Бруара.
Фото X (Twitter)

Причина брака связана с новыми требованиями законодательства Евросоюза, который запретил использовать один из традиционных токсичных компонентов лаков для металла. Для парижской Олимпиады медали изготавливались уже с использованием новой непроверенной формулы. В МОК заверили, что все медали будут заменены на новые в кратчайшие сроки.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

Источник: La Lettre
Олимпиада
МОК
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