Свищев — о качестве медалей Игр в Париже: «Просто стыдобища. Какая Олимпиада, такие и награды»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» высказался о бракованных медалях летних Олимпийских игр в Париже.

«Это самая странная олимпиада за последние десятилетия. Экономили на всем. Для всех спортсменов медаль — это то, ради чего они приезжают, это память для них и для будущих поколений. Могли бы на них хотя бы не экономить. Просто стыдобища. Дерьмовая Олимпиада — дерьмовые медали. Зато возгласов было... Говорили все про экологию, про то, что в Сене купаться все будем.

Они всем этим и МОК подставили, ведь он должен был контролировать не только логистику, правила, но и производство медалей. За них еще отвечал Парижский монетный двор, к ним сейчас больше всего претензий. Но МОК должен был контролировать всю эту историю», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев сравнил Олимпиаду-2024 и зимние Игры 2014 года в Сочи.

«В пример можно ставить Олимпиаду в Сочи. Пусть посмотрят, как досконально и внимательно к каждой мелочи относились наш оргкомитет и МОК. Все выполнялось на высочайшем уровне! Нам сейчас не стыдно. Олимпиада прошла, а медали-то остались. Причем остались на десятки, сотни, а может, и тысячи лет. Поэтому надо проводить мероприятия там, где это делать умеют, хотят и есть возможности. Сочинская олимпиада тому пример», — добавил Свищев.

Ранее издание La Lettre сообщило, что более 100 спортсменов вернули свои олимпийские и паралимпийские медали меньше чем через полгода окончания соревнований из-за повреждений и ржавчины.

Дарик Агаларов