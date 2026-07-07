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Вяльбе назвала временное восстановление ОКР прекрасной новостью: «Это хорошие звоночки»

Дарик Агаларов
корреспондент

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного Олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР).

«Прекрасная новость! Просто замечательная. Последние принятые решения дают надежды. Это хорошие звоночки», — сказала Вяльбе «СЭ».

МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее.

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Елена Вяльбе
МОК
ОКР
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