Вяльбе назвала временное восстановление ОКР прекрасной новостью: «Это хорошие звоночки»

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного Олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР).

«Прекрасная новость! Просто замечательная. Последние принятые решения дают надежды. Это хорошие звоночки», — сказала Вяльбе «СЭ».

МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее.