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Дегтярев — о восстановлении ОКР: «МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал в своем Telegram-канале решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России.

7 июля стало известно, что МОК временно восстановил членство ОКР в организации.

По словам Дегтярева, исполком МОК также отменил решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете на выступление в командных видах спорта. Кроме того, отменены проверки российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу, а также снят запрет на проведение международных соревнований в России. Министр добавил, что спортсмены, возвращающиеся на международную арену, временно будут проходить тестирование под контролем Международного агентства по тестированию (ITA) до восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), причем этот процесс уже идет.

«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов.

По словам Дегтярева, на сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают юниоров к соревнованиям под флагом России и с национальным гимном, а 10 федераций разрешают участие всех российских спортсменов без ограничений. Он отметил, что решение МОК значительно ускорит этот процесс.

Министр также заявил, что впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале осенью 2026 года, где команда выступит под флагом России, а также квалификация к летним Олимпийским играм 2028 года в США.

«Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал: олимпийское движение должно быть вне политики».

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
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Михаил Дегтярев
МОК
ОКР
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